Business news: Colombia, Duque celebra risultati Ecopetrol 2021, settore importante per sviluppo Paese

- Il presidente colombiano Ivan Duque ha celebrato i risultati ottenuti compagnia petrolifera colombiana Ecopetrol nel 2021. La compagnia ha registrato lo scorso anno utili netti pari a 4,2 miliardi di dollari, ingressi per 23,1 miliardi di dollari e un margine operativo lordo (Ebitda) di 10,5 miliardi di dollari, come reso noto dalla stessa società, che ha definito il risultato “il migliore della sua storia”. “Continuiamo a dimostrare l'importanza degli idrocarburi per promuovere gli investimenti sociali e lo sviluppo economico del nostro Paese”, ha scritto Duque in un tweet. Nello stesso anno le riserve di greggio e gas naturale della compagnia sono aumentate del 13 per cento. Alla fine dello scorso anno le riserve provate nette del gruppo sono state di 2 miliardi di barili. Nel 2021 sono stati aggiunti alle riserve 462 milioni di barili di petrolio equivalente (Mbpe). La produzione accumulata è stata di 231 Mbpe. Il 72 per cento delle riserve sono liquide, mentre il 28 per cento sono riserve di gas. (Res)