- Il ministro dell'Agricoltura del Brasile, Tereza Cristina Dias, ha dichiarato che il Paese ha scorte di fertilizzanti sufficienti per soddisfare le necessità del settore agro alimentare fino a ottobre. In un'intervista con "Cnn Brasil", Dias ha chiarito che la preoccupazione del ministero non è relativa al rischio nel reperire forniture sul mercato ma piuttosto all'aumento dei prezzi. (Res)