Business news: Brasile, a febbraio numero famiglie con pagamenti in arretrato raggiunge record dal 2010

- La Confederazione nazionale del commercio di beni, servizi e turismo del Brasile (Cnc) ha reso noto che la percentuale di famiglie con debiti o pagamenti in arretrato (indice di inadempienza) ha raggiunto a febbraio 2022 il 27 per cento. Secondo la Cnc tratta del livello più alto da marzo 2010, in aumento dello 0,6 per cento rispetto al mese di gennaio 2022 e del 2,5 per cento rispetto a febbraio del 2021. Il numero di famiglie che hanno dichiarato di non essere in grado di rimborsare i debiti scaduti, restando dunque inadempienti, ha raggiunto il 10,5 per cento a febbraio 2022, lo 0,4 per cento in più rispetto al mese precedente. (Res)