Tokyo: indice Nikkei in calo del 3 per cento per timori legati a costo carburanti

- L'Indice azionario Nikkei 225 della borda di Tokyo ha registrato una brusca flessione all'apertura delle contrattazioni di oggi, 7 marzo, per effetto dell'aumento dei costi dei carburanti a livello globale, effetto dei presunti piani di Stati Uniti ed Unione europea per bandire le importazioni di petrolio dalla Russia in risposta al conflitto armato in Ucraina. L'indice ha ceduto il 3,15 per cento, arrivando a toccare il livello intraday più basso dal 10 novembre 2010, a 25.006,26 punti. I future sul petrolio greggio hanno registrato un balzo dopo le dichiarazioni del segretario di Stato Usa Antony Blinken, che intervistato dall'emittente televisiva "Cnn" ha anticipato colloqui tra Washington e i suoi partner europei in merito ad un possibile blocco "coordinato" delle importazioni di petrolio dalla Russia. (Git)