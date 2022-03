Russia: legge sulle fake news, social network cinese TikTok sospende le attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il social network cinese TikTok ha dichiarato che interromperà la distribuzione di nuovi contenuti in Russia e le trasmissioni in diretta (stream) a causa della legge sulle fake news. "La nostra priorità principale è la sicurezza dei nostri dipendenti e dei nostri utenti e, alla luce della nuova legge russa sulle "fake news", non abbiamo altra scelta che sospendere le trasmissioni in diretta e la pubblicazione di nuovi contenuti sul nostro servizio video. Il nostro servizio di messaggistica non sarà interessato”, si legge in una nota dell’azienda. TikTok valuterà le "circostanze mutevoli" in Russia per determinare quando riprendere i propri servizi. (Rum)