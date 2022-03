Ucraina: Frosinone accoglie i primi profughi in fuga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati accolti, questa sera, presso l'hotel Memmina in via Maria, dal sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, i primi due nuclei familiari provenienti dall'Ucraina, fuggiti dalla guerra. Nastja, 36 anni, e Sasha, 11, hanno lasciato tre giorni fa Kiev, mentre Juliya, 40 anni e Sasha, di 13, sono partiti da Zhytomir. Hanno raggiunto, in furgone, Leopoli e da lì la Polonia. A Cracovia si sono imbarcati per l'Italia. L'unico volo disponibile era per Ancona: nella città marchigiana sono stata raggiunti da Olena Pechena e da Carlo Ceciliani, che li hanno condotti a Frosinone, dopo che la città aveva dato immediatamente, tramite il sindaco, l'assenso all'ospitalità. (segue) (Rer)