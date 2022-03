Ucraina: Frosinone accoglie i primi profughi in fuga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad accogliergli, oltre al sindaco Ottaviani, che ha rivolto loro un saluto in ucraino, la protezione civile, con il responsabile Massimiliano Potenti, Oksana Pechena, gli assessori Riccardo Mastrangeli, Rossella Testa, Antonio Scaccia. Le due mamme coi loro ragazzi trascorreranno i prossimi giorni presso la struttura alberghiera, prima di una sistemazione più duratura presso altri alloggi presenti in città e nel circondario. "Frosinone conferma la propria vocazione di città aperta e solidale - ha dichiarato in una nota il sindaco Nicola Ottaviani- pronta a mettere a disposizione ciò di cui dispone la comunità locale. È inconcepibile che, dopo il dramma della pandemia, queste famiglie siano costrette a fuggire dalla loro terra per resistere a quella che è, e rimane, l'invasione di uno Stato straniero, violando la pace e la libertà dei popoli". (Rer)