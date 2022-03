Ucraina: ministro Finanze tedesco Lindner, colpire oligarchi russi con sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni internazionali contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina devono colpire gli oligarchi di Mosca. È quanto affermato dal ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente radiotelevisiva “Ard”. In particolare, il presidente del Partito liberaldemocratico ha dichiarato: “Per me, è particolarmente importante incontrare gli oligarchi”. Secondo Lindner, infatti, “chiunque abbia tratto profitto da Putin e abbia rubato la ricchezza del popolo russo attraverso la corruzione non può godere della propria prosperità nelle nostre democrazie occidentali”. (Geb)