Germania: ministro Finanze Lindner, 200 miliardi di euro per transizione ecologica

- Il governo federale mobiliterà 200 miliardi di euro per la transizione ecologica dell'economia della Germania. È quanto affermato dal ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente radiotelevisiva “Ard”. Il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) ha aggiunto che i fondi saranno contenuti nel progetto di pianificazione finanziaria quadriennale 2022-2026. Le risorse verranno impiegate, tra l'altro, per espandere la rete delle stazioni di ricarica delle auto elettriche, per la produzione dell'idrogeno, per la modernizzazione dell'industria e per finanziare l'abolizione della sovrattassa destinata allo sviluppo delle energie rinnovabili. “Il compito è impiegare questo denaro in maniera sensata”, ha evidenziato Lindner. (Geb)