© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La storia di Agenzia Nova è racchiusa nei suoi prodotti, in quei lanci di agenzia che ci informano puntualmente su ciò che sta accadendo intorno a noi" Alberto Civica

segretario generale di Uil Lazio

21 luglio 2021

- VARIE- Apertura del XIII Congresso della Cisl Lazio. Ad aprire i lavori la relazione del segretario generale della Cisl Lazio, Enrico Coppotelli; a seguire l'intervento del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e di S. E. Mons. Ambrogio Spreafico, delegato per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso nella Conferenza Episcopale Laziale. La giornata si concluderà con i saluti di Michele Azzola - Segretario Generale Cgil Roma e Lazio, di Alberto Civica - Segretario Generale Uil Lazio, delle Associazioni Datoriali e con il dibattito in plenaria e gli adempimenti congressuali. Ai lavori sarà presente il Segretario Generale della Cisl Luigi Sbarra. Roma, hotel Sheraton di Parco de' Medici, via Salvatore Rebecchini 39 (ore 15:00)- Conferenza stampa “Fondazione La Quadriennale di Roma: presentazione programma 2022-2024”. Intervengono: Umberto Croppi, Presidente La Quadriennale di Roma, Gian Maria Tosatti, Direttore artistico La Quadriennale di Roma e Assunta Porciani, Responsabile Archivio Biblioteca Quadriennale di Roma. Roma, Acquario Romano, piazza Manfredo Fanti 47 (ore 11:00) (segue) (Rer)