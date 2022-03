Business news: Argentina-Giappone, Cafiero incontra consigliere Nakatami, focus su rafforzamento relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Argentina, Santiago Cafiero, ha incontrato lunedì il consigliere speciale del primo ministro del Giappone, Gen Nakatami, al margine del Consiglio per i diritti umani dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che si svolge a Ginevra. L'incontro, si legge in una nota argentina, "ha evidenziato l'importanza e il desiderio di continuare a lavorare sull'agenda bilaterale che è inquadrata nell'Associazione strategica 2016, che funge da piattaforma per le relazioni tra i due Paesi". In questo senso "hanno esaminato questioni di reciproco interesse nell'emisfero e le possibilità dei negoziati in corso per un accordo commerciale tra Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur) e Giappone". (Res)