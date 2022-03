Ucraina: Di Maio, oligarchi possono convincere Putin a negoziare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Oltre alla leadership e ai cittadini, in Russia c’è anche un altro livello di figure fondamentali in questa fase che possono avere un ruolo per favorire il negoziato: gli oligarchi. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “Che tempo che fa”. In queste ore la Guardia di Finanza ha sequestrato beni mobili e immobili a queste figure e ciò sta accadendo in tutto il mondo. Sono persone con ricchezze immense e che ora si trovano sanzionate”, ha detto Di Maio. “Tutte queste persone sanno che il presidente russo Vladimir Putin sta distruggendo l’economia. Tutti sanno che dal punto di vista economico non è sostenibile questo livello di sanzioni. L’alternativa a queste sanzioni è una guerra mondiale”, ha affermato il ministro. (Res)