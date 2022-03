Ucraina: Di Maio, no-fly zone e fornitura aerei da combattimento ci coinvolgerebbe nel conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’istituzione di una no-fly zone e l’invio di aerei combattimento in Ucraina da parte della Nato comporterebbe un coinvolgimento diretto nel conflitto. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “Che tempo che fa”. “Se noi istituiamo una no-fly zone significa mandare i nostri caccia a fermare gli aerei russi nei cieli ucraini. Se un solo nostro aereo viene abbattuto scoppia la terza guerra mondiale perché saremmo costretti a intervenire. E anche se forniamo vecchi aerei da combattimento, il rischio è il medesimo”, ha affermato Di Maio. “Il dibattito ruota intorno a Polonia e Romania che hanno i vecchi MiG e Su” di produzione sovietica, ha spiegato il ministro. “Non glieli possiamo dare perché sosterremmo la guerra. Dobbiamo scongiurare una guerra che devasterebbe tutto il continente e dobbiamo farlo anche con decisioni come il no alla no-fly zone”, ha affermato il titolare della Farnesina. (Res)