Ucraina: Di Maio, tutti vogliono soluzione immediata, per questo guerre non dovrebbero scoppiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ritengo di interpretare il pensiero di tutta la Farnesina, le informazioni e gli approfondimenti di Nova rappresentano uno strumento importante per gli addetti ai lavori" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Tutti vogliono una soluzione immediata alla crisi ucraina ma la diplomazia non ha il tempo delle guerre: ed è per questo motivo che le guerre non dovrebbero scoppiare mai. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “Che tempo che fa”. “Non escludo che nei prossimi giorni l’Ue possa valutare un terzo pacchetto di sanzioni ma in questo momento abbiamo già strumenti che dobbiamo applicare”, ha detto Di Maio, secondo cui le misure adottate sinora possono “aumentare la pressione” sulla leadership russa. “Allo stesso tempo dobbiamo essere vicino al popolo russo perché questo popolo nelle piazze sta chiedendo quello che vogliono tutti: la pace”, ha concluso Di Maio. (Res)