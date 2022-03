© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni petrolifere della compagnia statale venezuelana Petróleos de Venezuela (Pdvsa) sono aumentate a febbraio del 76 per cento rispetto a gennaio, arrivando a 730.930 barili giornalieri. Di questi il 90 per cento è stato inviato al continente asiatico e il restante 10 per cento a Cuba, secondo quanto rende noto il portale “Petroguia”. La maggior parte dei carichi sono diretti in Cina. (Res)