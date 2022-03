Business news: Brasile, governo azzera dazi importazione prodotti settore aeronautico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha disposto l'azzeramento dei dazi sulle importazioni di prodotti del settore aeronautico. Secondo la lista stilata dal Comitato esecutivo di gestione (Gecex) della Camera del commercio estero (Camex) un totale di 30 prodotti entreranno nel paese senza pagare dazi. L'elenco include stampanti e macchine da taglio industriali, dirigibili e apparecchi telefonici usati in aeronautica. In una nota, il ministero dell'Economia ha riferito che l'esenzione è stata disposta in linea con l'accordo sul commercio aeronautico raggiunto nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del Commercio. (Res)