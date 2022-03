Business news: Brasile, associazione fertilizzanti, disponibili scorte per i prossimi tre mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha scorte di fertilizzanti sufficienti per soddisfare le necessità del settore agro alimentare per i prossimi tre mesi. Lo rende noto l'Associazione nazionale per la diffusione dei fertilizzanti del Brasile (Anda), commentando lo scenario che potrebbe delinearsi alla luce delle sanzioni imposte alla Russia, importante fornitore del prodotto, per l'invasione dell'Ucraina. Il Brasile importa circa l'85 per cento dei fertilizzanti che consuma appartenenti al cosiddetto gruppo "NPK" (azoto, fosforo e potassio). Nel caso del potassio e dell'azoto, la dipendenza dall'estero raggiunge il 95 per cento. La Russia fornisce tutti e tre i prodotti al Brasile e ad altri paesi. (Res)