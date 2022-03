Business news: Egitto-Guatemala, telefonata tra ministri Esteri, focus su rafforzamento relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Egitto, Sameh Shoukry, ha ricevuto una telefonata dall’omologo guatemalteco, Mario Bocaro. Lo ha reso noto l'ambasciatore Ahmed Hafez, portavoce ufficiale della diplomazia, affermando che durante la conversazione i due ministri hanno discusso le modalità per rafforzare e far avanzare le relazioni bilaterali. Le due parti hanno anche affrontato una serie di questioni di interesse comune e hanno deciso di continuare la consultazione e il coordinamento al fine di far avanzare le relazioni tra i due Paesi. (Res)