Russia: francese Danone sospende gli investimenti a causa dell'invasione dell'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo alimentare francese Danone ha reso noto che sta sospendendo gli investimenti in Russia a causa dell'invasione dell'Ucraina. Danone è stata costretta anche a chiudere uno dei suoi due stabilimenti in Ucraina. "Abbiamo deciso di sospendere tutti i progetti di investimento in Russia, ma attualmente manteniamo la nostra produzione e distribuzione di latticini freschi e nutrizione infantile, per soddisfare ancora i bisogni alimentari essenziali della popolazione locale", ha riferito Danone. (Frp)