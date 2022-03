Ucraina: Di Maio, c’è spazio solo per la diplomazia, ma non segue il tempo delle bombe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è solo spazio per la diplomazia in Ucraina: non si può immaginare una soluzione diversa, ma la diplomazia non ha i tempi delle bombe. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “Che tempo che fa”. “Questa settimana la comunità internazionale ha preso posizione. Si sta parlando erroneamente di ritorno della Guerra fredda, ma qui non c’è Est contro Ovest. L’Assemblea generale dell’Onu ha votato quasi all’unanimità contro la Russia; io ho firmato la richiesta dell’Italia alla Corte penale internazionale per valutare i crimini di guerra commessi dalla Russia; e il Consiglio per i diritti umani ha votato quasi all’unanimità”, ha ricordato Di Maio. “Putin pensava di avere una parte del mondo dalla sua parte, non è così. È isolato”, ha aggiunto. (Res)