Ucraina: Di Maio, nei negoziati fra Kiev e Mosca serve attore internazionale per creare fiducia

18 ottobre 2021

- Al tavolo negoziale dove si riuniscono Russia e Ucraina non c’è fiducia: servono uno o più attori internazionali per costruire tale fiducia. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “Che tempo che fa”. “Tutti i tentativi che state vedendo in queste ore sono figli del fatto che la comunità internazionale ha preso coscienza del fatto che la stragrande maggioranza dei Paesi è contro Putin”, ha detto DI Maio, parlando poi dei Paesi più coinvolti in questi sforzi diplomatici. “Israele ha un ruolo importante perché sapete che legame ha con la Russia, ma anche la Turchia - che ha avuto una postura un po' diversa da quella dell’Ue – può recitare un ruolo di dialogo”, ha aggiunto. “La Cina Putin pensava di averla dalla sua parte e invece Pechino sta dicendo fermate i bombardamenti”, ha proseguito il ministro, secondo cui anche “le Nazioni Unite e l’Ue possono stare a quel tavolo e stiamo facendo tutto il possibile perché c’è solo una soluzione: la pace”. (Res)