Ucraina: DI Maio, sanzioni sono strumenti pacifici per costringere Putin al negoziato

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Le sanzioni fanno parte dell’arsenale di strumenti pacifici che la comunità internazionale ha a disposizione per costringere il presidente russo, Vladimir Putin, a negoziare sull’Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “Che tempo che fa”. “Putin sta portando l’economia russa verso il baratro. La Borsa di Mosca è chiusa da una settimana, il rublo è crollato del 30 per cento, Standard&Poor’s ha parlato di rischio default. Quando vedete i russi che protestano nelle piazze, non stanno solo protestando solo contro la guerra, stanno chiedendo a Putin di salvare la Russia dal baratro”, ha spiegato Di Maio, che ha ricordato l’ampia adesione alle sanzioni internazionali, cui ha aderito persino la Svizzera, un Paese notoriamente neutrale anche rispetto a queste decisioni. (Res)