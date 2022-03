Energia: Di Maio, un grande Paese come l’Italia ha sempre un’alternativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su un tema come le forniture energetiche, un grande Paese come l’Italia ha sempre un’alternativa. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “Che tempo che fa”. “Sono stato con l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, sia in Algeria che in Qatar: entrambi i Paesi ci hanno detto che accresceranno la partnership energetica con l’Italia”, ha affermato il ministro, annunciando altre visite mirate proprio a ridurre la dipendenza dell’Italia dal gas russo. “Nei prossimi viaggi conto che grazie ai tanti amici che abbiamo nel mondo non dovremmo sottostare ai ricatti di Putin”, ha detto Di Maio. (Res)