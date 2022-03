Business news: Argentina, Fmi, raggiunto accordo su rifinanziamento credito di 45 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha raggiunto un accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per il rifinanziamento del credito di 45 miliardi di dollari concesso nel 2018. Lo ha annunciato giovedì il governo di Buenos Aires segnalando, in una nota, che il testo dell'accordo verrà immediatamente inviato al parlamento per essere sottoposto a votazione sotto forma di progetto legge con il titolo "Accordo per il rifinanziamento del debito tra la Repubblica Argentina e il Fondo monetario internazionale". Il testo di legge, sottolinea il governo, include come allegato il "Memorandum di politiche economiche e finanziarie" e il "Memorandum tecnico di intesa" che racchiude la totalità dei documenti che compongono l'accordo raggiunto con lo staff del Fmi al termine di "intensi negoziati". (Res)