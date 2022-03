Italia-Germania: Sereni incontra a Montpellier ministra Sviluppo tedesca Schulze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministra degli Esteri, Marina Sereni, ha incontrato la ministra per la Cooperazione economica e Sviluppo tedesca Svenja Schulze. Lo ha riferito la Farnesina in un tweet, secondo cui il colloquio è avvenuto nell’ambito della riunuine informale dei ministri dello Sviluppo dell’Ue a Montpellier. “Al centro del colloquio la crisi in Ucraina e la presidenza tedesca del G7”, si legge nel tweet. (Res)