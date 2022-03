© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- “La donna non è il sesso debole”. Iniziativa promossa dalla delegazione italiana del Women20 in collaborazione con il Comune di Bracciano per celebrare la Giornata Internazionale delle Donne dell'8 marzo. All'incontro interverranno le delegate italiane del Women 20, il gruppo sulla parità di genere del G20, Linda Laura Sabbadini, Fabiana Giacomotti, Elvira Marasco e prenderanno parte l'assessora alle politiche culturali e alla scuola Emanuela Viarengo, l'assessora alle attività produttive Maddalena Coletta e la Direttrice del museo civico di Bracciano, Cecilia Sodano. Nel corso dell'evento sarà presentato il progetto "Le Donne che mancano nei libri di scuola", uno studio sulle donne che hanno cambiato la storia grandi assenti nei libri scolastici soprattutto di elementari, medie e superiori. Bracciano, sala consiliare del comune (ore 11:00)- Inaugurazione della mostra “Her hair – e altre vie per la libertà” dell’artista afghana Elahe Rahgozar. Si svolgerà un incontro con compagne attiviste e Shaharzad Akbar, presidente uscente della Commissione Indipendente Afghana per i Diritti Umani (ore 17:00), poi Tavola rotonda per parlare della difficile situazione che vivono le donne in Afghanistan e trovare soluzioni concrete per le studentesse bloccate da mesi nel loro paese (18:00), a seguire l’inaugurazione della mostra (ore 19:00) e infine performance artistiche e delizie afghane (ore 19:30). Roma, Casa internazionale delle donne, via della Lungara 19. (Rer)