Ucraina: Di Maio, serve “un vero” cessate il fuoco per evacuare i civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ritengo di interpretare il pensiero di tutta la Farnesina, le informazioni e gli approfondimenti di Nova rappresentano uno strumento importante per gli addetti ai lavori" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- In Ucraina serve un vero cessate il fuoco per consentire l’evacuazione dei civili. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “Che tempo che fa”. “In questo momento le parole d’ordine sono: far finire i combattimenti il prima possibile. E se non è possibile con un accordo definitivo serve quantomeno un vero cessate il fuoco”, ha detto Di Maio. “Avete visto che quello tentato non aveva la certezza che venisse rispettato. Per questo motivo l’Italia ha aperto una linea rossa per gestire l’evacuazione dei civili”. ha spiegato Di Maio, secondo cui l’obiettivo di tutti gli attori internazionali è arrivare "almeno a un cessate il fuoco di 24-48 ore per garantire a bambini, donne e disabili di fuggire”. (Res)