Business news: Colombia, Ecopetrol registra utili netti pari a 4,2 miliardi di dollari nel 2021

- La compagnia petrolifera colombiana Ecopetrol ha registrato nel 2021 utili netti pari a 4,2 miliardi di dollari, ingressi per 23,1 miliardi di dollari e un margine operativo lordo (Ebitda) di 10,5 miliardi di dollari. Lo rende noto la stessa società, che ha definito il risultato “il migliore della sua storia”. Nello stesso anno le riserve di greggio e gas naturale della compagnia sono aumentate del 13 per cento. Alla fine dello scorso anno le riserve provate nette del gruppo sono state di 2 miliardi di barili. Nel 2021 sono stati aggiunti alle riserve 462 milioni di barili di petrolio equivalente (Mbpe). La produzione accumulata è stata di 231 Mbpe. Il 72 per cento delle riserve sono liquide, mentre il 28 per cento sono riserve di gas. (Res)