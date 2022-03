Business news: Messico, analisti Banca centrale, pil 2022 al 2,27 per cento e inflazione al 4,42

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico potrebbe chiudere il 2022 con una crescita dei prezzi al consumo pari al 4,42 per cento e un incremento del prodotto interno lordo (pil) del 2,27 per cento su anno. È quanto stimano gli analisti del settore privato nel rapporto mensile compilato a gennaio dalla Banca centrale (Banxico). Le stime, pubblicate in settimana, sono praticamente in linea con quelle del rapporto di dicembre, solo due centesimi in meno nella previsione di crescita del pil. Quanto al 2023, i 39 gruppi di analisti ipotizzano un'inflazione al 3,73 per cento e una crescita del pil al 3,65 per cento, aumentando in entrambi i casi di 0,01 punti percentuali le stime fatte a dicembre. Entro la fine del 2022, infine, il dollaro potrebbe essere scambiato con 21,3 pesos, meno dei 21,5 stimati a dicembre. (Res)