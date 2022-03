Ucraina: American Express sospende i servizi in Russia e Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce del continuo e ingiustificato attacco della Russia al popolo ucraino, American Express ha sospeso tutte le operazioni in Russia e Bielorussia. È quanto si legge in una nota della società di servizi finanziari. “Di conseguenza, le carte American Express emesse a livello globale non funzioneranno più presso i commercianti o gli sportelli automatici in Russia. Inoltre, le carte emesse localmente in Russia dalle banche russe non funzioneranno più al di fuori del Paese sulla rete globale di American Express”, si legge nella nota. “Stiamo inoltre terminando tutte le operazioni commerciali in Bielorussia. Questo si aggiunge ai passi precedenti che abbiamo intrapreso, che includono l'interruzione delle nostre relazioni con le banche in Russia colpite dalle sanzioni degli Stati Uniti e internazionali”, si legge inoltre nella nota di American Express. (Nys)