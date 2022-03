Business news: Cile, a gennaio produzione industriale in calo dell'1,1 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice della produzione industriale del Cile ha registrato a gennaio un calo del 1,1 per cento su anno. E' quanto riferisce oggi l'Istituto nazionale di statistica (Ine) sottolineando che a incidere quasi interamente sulla flessione dell'indice è in particolare il settore minerario, che ha segnato da solo un calo del 6,3 per cento su anno. Di conto la produzione manifatturiera ha segnato un +2,6 per cento, insufficiente ad ogni modo a riportare in terreno positivo l'indice complessivo. In quest'ultimo settore viene segnalato il disimpegno dell'industria chimica, che ha segnato un +17,1 per cento su anno. In crescita anche la produzione di elettricità, gas e acqua, con un +3,1 per cento. (Res)