Governo: Salvini, tutti i partiti sostengano emendamento contro il caro bollette

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Non solo luce e gas, il governo deve intervenire anche per contenere il costo dei carburanti che rischia di mettere in ginocchio settori strategici come pesca e agricoltura. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. “La Lega chiede a tutti i partiti di sostenere un emendamento ad hoc al Decreto Energia: famiglie e imprese meritano aiuti e meno tasse”, aggiunge. (Rin)