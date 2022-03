Business news: Cile, attività economica di gennaio registra +9 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività economica del Cile è cresciuta a gennaio del 9 per cento su anno secondo dati della Banca centrale (Bcl). Nel raffronto con dicembre del 2021 tuttavia si registra una flessione dell'1 per cento, secondo calo consecutivo che conferma le previsioni circa un progressivo rallentamento della crescita nel 2022 dopo la forte espansione del 2021. Il calo nel raffronto su mese, si legge nel documento della Bcl, è dovuto in particolare alla performance del settore minerario e del commercio, mentre nel raffronto su anno i settori che sono cresciuti di più sono stati i servizi (+17 per cento) e il commercio (+8 per cento). La banca centrale sottolinea inoltre anche l'impatto della maggior apertura dell'economia rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. (Res)