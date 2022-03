Ucraina: Di Maio, giornate drammatiche, fermare bombe subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina va fermata subito: stop alle bombe. Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, secondo cui porre fine ai bombardamenti "è la cosa più urgente adesso". "Sono giornate drammatiche", ha aggiunto il ministro, che ha confermato di essere "al fianco del popolo ucraino". Commentando i duri riflessi su civili ucraini dei bombardamenti, Di Maio ha sottolineato che "girarsi dall'altra parte non è la risposta. In Russia chi contesta la guerra rischia il carcere: è una forma di repressione inaccettabile, e ai cittadini russi che protestano con coraggio va tutta la nostra solidarietà", ha concluso Di Maio. (Res)