Viabilità: Anas, chiuso al transito tratto della ss45/bis "Gardesana Occidentale" per un incidente

- Anas informa che, lungo la strada statale 45/bis "Gardesana Occidentale", a causa di un incidente, è provvisoriamente chiuso al transito – in entrambi i sensi di marcia – un tratto in corrispondenza del km 78,900, nel territorio comunale di Toscolano Maderno, in provincia di Brescia. Sul luogo è intervenuto personale della polizia stradale, del 188 e dell'Anas. Il sinistro ha coinvolto due autovetture ed un mezzo pesante e le cause sono ancora in fase di accertamento. A seguito dell'ultimazione delle operazioni di rimozione del mezzo pesante dalla sede stradale sarà possibile ripristinare la regolare transitabilità. (Com)