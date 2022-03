Ucraina: Aiea, centrale di Zaporizhzhia è ora sotto il controllo delle forze russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La centrale nucleare di Zaporizhzhia è ora sotto il controllo del comandante delle forze russe che ha preso il controllo del sito la scorsa settimana. Lo ha riferito l'Ucraina all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), secondo cui l'Ucraina ha riferito che le forze russe nell’impianto di Zaporizhzhia hanno spento alcune reti mobili e Internet, quindi non si possono ottenere informazioni affidabili dal sito attraverso i canali regolari. L'Aiea ha aggiunto che il personale operativo della più grande centrale nucleare d'Europa deve essere in grado di adempiere ai propri doveri di sicurezza e protezione e avere la capacità di prendere decisioni libere da pressioni indebite. Inoltre, conclude l’agenzia, il regolatore nucleare ucraino ha riferito di aver iniziato ad avere problemi di comunicazione con il suo personale presso l'impianto di Zaporizhzhia. (Res)