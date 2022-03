﻿Ucraina: Fornaro (Leu), Ue sostenga attivamente iniziative di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un'agenzia di stampa quotidiana che racconta quanto accade in Italia con un occhio attento al resto del mondo" Federico Fornaro

Presidente del Gruppo di Liberi e Uguali allaCamera dei Deputati

19 luglio 2021

- L'Unione Europea deve sostenere attivamente le iniziative di pacificazione che sono in corso su diversi fronti. Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro, che spiega: "Si deve lavorare per evitare un ulteriore escalation della guerra in Ucraina che potrebbe far scivolare verso un punto di non ritorno verso un conflitto globale. Accanto alla deterrenza militare in chiave difensiva esercitata dalla Nato, è indispensabile - sottolinea - rilanciare un'azione diplomatica europea per arrivare il prima possibile a un cessate il fuoco e alla effettiva realizzazione dei corridoi umanitari per evacuare i civili dalle zone di guerra", conclude.(Rin)