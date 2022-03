Danimarca: fonti stampa, presto referendum su partecipazione a politica di difesa comune Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Danimarca entro l'inizio dell'estate terrà entro l'inizio dell'estate un referendum per decidere se partecipare alla politica di difesa comune (Psdc) dell'Unione europea. E' quanto si legge sul quotidiano "Politiken", secondo cui la decisione giunge a quasi 30 anni di distanza dal plebiscito in cui i cittadini danesi decisero di rinunciare a partecipare alla Psdc. Da quando il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato l'operazione militare speciale in Ucraina, i parlamentari danesi hanno chiesto al governo di aumentare il budget per la difesa e di rinunciare alla decisione di restare fuori dalle riunioni sulla Psdc dell'Ue. La partecipazione alla Psdc consentirebbe alla Danimarca di prendere parte alle operazioni militari congiunte dell'Ue e di cooperare allo sviluppo e all'acquisizione di capacità militari a livello comunitario, oltre che a partecipare alle decisioni relative all'attività stessa di questo settore. (Sts)