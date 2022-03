Pnrr: Fedriga (Regioni), riflessioni Bonomi meritano attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riflessioni del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, sul Pnrr meritano la massima attenzione. Lo ha dichiarato il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. "Le istituzioni - spiega - hanno il dovere di considerare i diversi aspetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza alla luce delle possibili ricadute della crisi ucraina, in particolare per quanto riguarda le azioni per la transizione ecologica”, aggiunge. “La conferenza delle Regioni è pronta a sedersi alla Cabina di regia per valutare ogni possibile azione che, in una prospettiva di collaborazione istituzionale, consenta di valutare in quest’ottica i diversi interventi, senza ovviamente pregiudicare in alcun modo la loro realizzazione", conclude Fedriga. (Rin)