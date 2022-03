Ucraina: Sudafrica, Zuma difende Putin ed esorta Zelensky a non assecondare alleati occidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attuale “impasse tra Russia e Ucraina” deve essere vista nel contesto delle “dinamiche di equilibrio delle forze su scala globale” ed espone “l’ipocrisia” di “un giudizio convenzionale che favorisce sempre le forze occidentali”, anche nelle loro “tendenze al bullismo”, rispetto alle quali Paesi come la Cina e la Russia hanno cercato di difendersi. Questa l’opinione dell’ex presidente del Sudafrica Jacob Zuma, espressa in un lungo comunicato pubblicato oggi dalla fondazione che porta il suo nome. A suo parere il presidente russo, Vladimir Putin, “è stato molto paziente con le forze occidentali” e molto chiaro nella sua opposizione all’espansione della Nato verso est. “Sicuramente in termini di sforzi per conseguire la pace mondiale la sovranità dell’Ucraina e tutti i dettami democratici non possono significare il consentire alla Nato di stabilire la sua presenza” con “un rischio per la sicurezza della Russia”, e gli Stati Uniti non consentirebbero la presenza di forze ostili “nei territori adiacenti”, si legge nella nota. (segue) (Res)