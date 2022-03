Danimarca: premier Frederiksen, il primo giugno referendum su partecipazione a Psdc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier danese, Mette Frederiksen, ha confermato quanto annunciato in precedenza dai media, ovvero un referendum sulla partecipazione di Copenaghen alla politica di sicurezza e difesa comune dell'Ue (Psdc). Il referendum si terrà il primo giugno, ha affermato la premier. "Raccomandiamo molto chiaramente ai danesi di abolire la riserva di difesa", ha affermato Frederiksen, in riferimento alle specifiche adottate nel referendum tenutosi nel Paese nel 1992 che impedisce a Copenaghen di partecipare alla Psdc. "A nostro avviso, la Danimarca appartiene al cuore delle collaborazioni in materia di politica di sicurezza dell'Occidente", ha affermato Frederiksen. (Sts)