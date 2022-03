Rpt - Gli appuntamrnti di domani a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà giovane e dinamica che mette bene in mostra la freschezza e la vitalità dei suoi 20 anni" Alessandro Fermi

Presidente del Consiglio regionale dellaLombardia

21 luglio 2021

- Ripetizione con testo corretto - Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla conferenza stampa “Insieme per presentare le eccellenze italiane. Fiera Milano e associazione italiana ambasciatori del gusto: alleanza strategica per il sistema Paese”.Ristorante Cracco, Galleria Vittorio Emanuele, II (ore 10:30)L'assessore comunale alla cultura, Tommaso Sacchi, partecipa alla conferenza stampa di presentazione del cartellone “Stasera al museo. Nel segno delle donne” e della programmazione 2022 del museo Bagatti Valsecchi. Presenti l'assessore regionale all'autonomia e alla cultura, Stefano Bruno Galli e la presidente del museo, Camilla Bagatti Valsecchi.Museo Bagatti Valsecchi, via Gesù, 5 (ore 11:30)Si riunisce il Consiglio comunale. La seduta verrà dedicata alla crisi russo-ucraina. Partecipa anche il professor Paolo Magri, vicepresidente esecutivo dell'Ispi e docente di relazioni internazionali all'Università Bocconi.Palazzo Marino, Piazza della Scala, 2 (ore 16:30)REGIONEL'assessore regionale alla famiglia, solidarietà sociale e disabilità, Alessandra Locateli, il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e la vice presidente della Commissione Sanità, Simona Tironi, partecipa alla presentazione di “Onco hair”, il progetto che dona i capelli alle donne che stanno affrontando la chemioterapia per carcinoma alla mammella.Palazzo Pirelli, sala Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 10:30)L'assessore regionale alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, partecipa all'inaugurazione del tratto Treviolo-Paladina della tangenziale Sud di Bergamo.Svincolo valbrembo, Valbrembo/Bg (ore 10:30)VARIEIl vice presidente della commissione cultura alla Camera, Nicola Fratoianni partecipa alla tavola rotonda sulla legge di riforma dello spettacolo. Partecipano il segretario generale della Camera del lavoro di Milano, Massimo Bonini; il segretario generale Cgil Lombardia, Alessandro Pagano e la segretaria nazionale Slc con delega alla produzione culturale, Sabina Di Marco.Camera del lavoro, salone Di Vittorio, corso di Porta Vittoria, 43 (ore 9:30)Open day per i 55 corsi di laurea magistrale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore per l'anno accademico 2022/2023.Università Cattolica, Largo Gemelli, 1 (ore 9:30)Il presidente della Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, Carlo Sangalli, partecipa all'incontro "La ripartenza di Milano, il ruolo delle donne tra economia e cultura", organizzato dal Comitato imprenditoria femminile della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Presenti anche la presidente della Fondazione Bracco e Parcam, Diana Bracco e il docente di sociologia dell'Università Statale di Milano, Flaminio Squazzoni.Diretta streaming (ore 11)Il presidente del Touring club italiano Franco Iseppi partecipa alla conferenza stampa di presentazione della guida “Alberghi e ristoranti d'Italia 2022”. Presenti anche il presidente di Enit-agenzia nazionale del turismo, Giorgio Palmucci; il curatore della guida, Luigi Cremona; il presidente di eV-Now!, Daniele Invernizzi e il presidente di Motus-E, Francesco Naso.Palazzo Touring Club, Corso Italia, 10 (ore 11)Le Università degli studi di Bergamo e di Brescia presentano il progetto “Nuovi schemi collaborativi tra università e uffici giudiziari per il miglioramento dell'efficienza e delle prestazioni della giustizia nell'Italia NordOvest - Next generation upp".Diretta Teams (ore 16)Il vicesegretario del Partito democratico, Peppe Provenzano, partecipa all'incontro “Il lavoro delle donne: dalla pandemia alla ripresa”. Presenti anche il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Fabio Pizzul; la consigliera esperta del ministero del lavoro, Cristina Tajani; la direttrice area lavoro e previdenza di Assolombarda, Valeria Innocenti e il segretario generale di Confcommercio Lombardia, Giovanna Mavellia.Palazzo Pirelli, sala Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 17)La responsabile della Casa dei diritti del Comune di Milano, Miriam Pasqui, partecipa al webinar “La conciliazione vita-lavoro. Prospettive al femminile” per favorire il dialogo tra lavoratrici e aziende. Presenti anche Silvia Guidi di Sorgenia e Chiara Bonomi, funzionaria del Comune di Milano.Diretta streaming (ore 17) (Rem)