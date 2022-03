Kosovo: presidente Osmani ringrazia Erdogan per sostegno Turchia a Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo ringrazia la Turchia per il sostegno ricevuto nel processo di indipendenza e costruzione delle istituzioni statali. Lo ha affermato la presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, ricevuta dall'omologo turco Recep Tayyip Erdogan. Osmani ha ricevuto la conferma del presidente Erdogan che la Turchia sostiene l'adesione del Kosovo alla Nato. Il presidente turco ha inoltre espresso la sua disponibilità ad assistere ulteriormente il Kosovo nell'ottenere nuovi riconoscimenti, per i quali ha promesso il suo impegno personale. "L'attuale situazione politica nella regione dei Balcani occidentali e in Europa è stata oggetto di discussione nella riunione di due presidenti. La presidente Osmani, riferendosi alla situazione in Ucraina, ha sottolineato che il Kosovo condanna l'aggressione militare della Federazione Russa contro l'Ucraina. Secondo lei, la Russia e la sua alleata Serbia, mirano a destabilizzare i Balcani occidentali, sfidando e minacciando la sovranità e la stabilità non solo del Kosovo ma anche della regione", si legge in un comunicato della presidenza di Pristina. (Alt)