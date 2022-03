Kosovo: presidente Osmani ringrazia omologo croato Milanovic per sostegno su adesione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente kosovara ha ringraziato l'omologo croato Zoran Milanovic per la sua proposta di concedere a Pristina lo status di Paese candidato all'adesione Ue. "Grazie presidente Milanovic per la tua proposta", ha scritto Osmani su Twitter. "La Croazia rimane un esempio impegnato per la nostra adesione all'Ue. Siamo pronti a lavorare con tutti gli Stati membri dell'Ue e con le istituzioni per accelerare l'attuazione delle riforme sul nostro percorso di adesione", ha affermato la presidente kosovara. (Alt)