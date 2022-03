Malta-Kosovo: presidente Vella riceve omologa Osmani, focus su rapporti bilaterali e Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente kosovara Vjosa Osmani si trova oggi in visita a Malta dove ha incontrato l'omologo George Vella. "I nostri due Paesi condividono i valori democratici fondamentali. Il Kosovo rimane grato a Malta per l'incrollabile sostegno sul palco internazionale", ha dichiarato Osmani scrivendo su Twitter dopo l'incontro con il presidente maltese. "Contiamo su Malta per sostenere un processo di adesione accelerato all'Ue", ha affermato la presidente kosovara. (Res)