Kosovo: Parlamento approva risoluzione di sostegno all'Ucraina

- Il Parlamento del Kosovo ha approvato una risoluzione di sostegno all'Ucraina contro l'aggressione russa. La risoluzione è stata approvata con 94 voti favorevoli, nove contrari e nessuna astensione. I deputati della Lista serba hanno lasciato l'aula prima del voto. "Il Parlamento del Kosovo chiede al governo di prendere tutti i passi necessari, in coordinamento con i partner internazionale, per presentare richiesta per l'adesione alla Nato, all'Ue, al Consiglio d'Europa ed alle altre organizzazioni internazionali", si legge nella risoluzione approvata dal Parlamento di Pristina oggi alla presenza dell'eurodeputata e relatrice per il Kosovo nel Parlamento Ue Viola von Cramon. (Alt)