Francia: nessun attacco informatico da Russia in vista elezioni presidenziali

- In Francia non ci sono stati significativi attacchi informatici da parte della Russia e che hanno preso di mira la campagna per le elezioni presidenziali. Lo ha detto al settimanale “Le Journal du Dimanche” il coordinatore dell’intelligence e dell’antiterrorismo, Laurent Nunez. “Ad oggi non abbiamo visto un attacco massiccio verso uno specifico candidato o verso la campagna in generale”, ha detto. Per quanto si può osservare al momento, ha aggiunto Nunez, “la guerra informatica è concentrata nel teatro del conflitto”, ovvero in Ucraina. (Frp)