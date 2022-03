Ucraina: ministero Difesa russo, Kiev ha nascoste prove programma biologico finanziato dagli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina ha nascosto le tracce di un programma biologico militare finanziato dal Pentagono. Lo ha detto il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, nel corso di un briefing con la stampa. "Nel corso dell'operazione militare speciale, sono stati scoperti dei tentativi di eliminare con urgenza le prove di un di un programma biologico militare in corso in Ucraina, finanziato dal dipartimento della Difesa degli Stati Uniti", ha detto Konashenkov. "Ovviamente, con l'inizio dell'operazione militare speciale, il Pentagono aveva serie preoccupazioni riguardo alla divulgazione di esperimenti biologici segreti sul territorio dell'Ucraina", ha affermato il portavoce. Il ministero della Difesa russo fornirà i risultati dell’analisi dei documenti sul programma per la creazione di componenti di armi biologiche, ha proseguito Konashenkov. “Alcuni documenti, in particolare, le istruzioni del ministero della Salute dell'Ucraina sulla distruzione dei documenti relativi alla creazione di agenti patogeni e sui laboratori biologici di Poltava e Kharkiv, li stiamo pubblicando proprio ora", ha aggiunto il portavoce. (Rum)