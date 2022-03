Iran: Blinken, nessun collegamento tra accordo sul nucleare e sanzioni alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c’è alcun collegamento tra le sanzioni statunitensi contro la Russia e il tentativo della presidenza di Joe Biden di resuscitare il Piano d'azione globale congiunto (Jcpoa), l’accordo sul nucleare iraniano. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, alla “Cbs”. “Le sanzioni che si stanno mettendo in atto e che sono state messe in atto nei confronti della Russia non hanno nulla a che fare con l’accordo sul nucleare iraniano e con le prospettive di tornare a quell’accordo. Queste cose sono totalmente diverse e semplicemente non sono in alcun modo collegate tra loro, quindi penso che ciò sia irrilevante”, ha affermato Blinken. “Se c’è un modo per tornare a implementare nuovamente quell’accordo in modo efficace, è nel nostro interesse farlo”, ha sostenuto il segretario di Stato, per il quale “uscire dall’accordo è stato uno dei peggiori errori commessi negli ultimi anni”. (segue) (Nys)