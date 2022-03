Iran: Blinken, nessun collegamento tra accordo sul nucleare e sanzioni alla Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa ha così risposto a una domanda sulla possibilità, prospettata dal ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, di esentare Mosca dalle sanzioni in cambio del mantenimento della cooperazione sul Jcpoa. Nell’accordo, infatti, sono coinvolti l’Iran, i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Stati Uniti, Russia, Cina, Francia, Regno Unito), la Germania e l’Unione europea. Blinken ha aggiunto che tornare all’accordo e far sì che l’Iran non possa produrre un’arma nucleare è “nell’interesse della Russia, indipendentemente da qualsiasi altra cosa”. (Nys)